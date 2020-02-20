شركة باتريوت تعلن إطلاق القرص الصلب P300 الجديد من نوع SSD

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة باتريوت إطلاق القرص الصلب P300 الجديد من نوع SSD.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن القرص الصلب الجديد يمتاز بسرعة نقل بيانات تصل إلى 2100 ميجابايت/الثانية، ويعتمد على واجهة PCIe x4. Advertisements ويتوافر القرص الصلب الجديد بسعة تخزينية 256 و512 جيجابايت وواحد تيرابايت، وبفضل واجهة PCIe x4 فإن الموديل سعة واحد تيرابايت يمتاز بسرعات قراءة متتابعة تصل إلى 2100 ميجابايت/الثانية، بينما تصل سرعات الكتابة المتتابعة إلى 1650 ميجابايت/الثانية. وتمتاز الموديلات ذات السعة التخزينية الأصغر بسرعة 1700 و1200 ميجابايت/الثانية. وأعلنت باتريوت أن سعر القرص الصلب P300 الجديد يبلغ نحو 65 دولارا.

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