وفاة عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر مخترع تقنية "النسخ واللصق"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

توفي عالم الكمبيوتر الأمريكي لاري تيسلر، مخترع تقنية "النسخ واللصق" في الكمبيوتر.



وأعلن الصحفي والكاتب التقني المتخصص لوك دورميل، مساء أمس الأربعاء، وفاة تيسلر عن عمر يناهز 74 عاما.

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وولد عالم الكمبيوتر عام 1945، ودرس علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد، وعمل لدى شركة ”زيروكس“ المصنعة للطابعة في بدايات حياته العملية.

وابتكر تيسلر تقنية "النسخ واللصق" في الكمبيوتر، في سبعينيات القرن الماضي، وهي تقنية تستخدم الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

واستعان عملاق الإلكترونيات الأمريكي ”أبل” بتيسلر عام 1980، وبقي هناك إلى عام 1997، حيث شارك في تصميم نماذج الحاسوب المكتبي ”ليزا“ و“ماكنتوش“، إضافة إلى مشاركته في تطوير نظام التشغيل نيوتن MessagePad، الذي مثل دخوله إلى السوق في عام 1993 فشلا تجاريا.

وترك لاري تيسلر ”أبل“ في عام 2001، لينضم إلى ”أمازون“ قبل التوصل إلى عقد مع ”ياهو“ حتى عام 2005، ومنذ عام 2009 أنشأ شركته الخاصة التي أصبح من خلالها مستشارا مستقلا.