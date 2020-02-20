ضبط خمسة أطنان من الكوكايين في بنما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات البنمية الأربعاء، عن ضبط خمسة أطنان من الكوكايين في المياه البنمية على متن شبه غواصة.

وأوقف أربعة كولومبيين خلال العلمية التي جرت على بعد 300 كيلومتر شمال غربي مدينة بنما في مقاطعة بوكاس ديل تورو الحدودية مع كوستاريكا.

وأوضحت النيابة العامة في بنما أن شبه الغواصة «اليدوية الصنع» هي أول مركب من هذا النوع وهذه القدرة على نقل المخدرات، التي تضبط في بنما.

وأظهر مقطع مصور بثته السلطات حول العملية مركباً يبدو الجزء الأعلى منه خارج المياه. ويظهر مقطع آخر شبه الغواصة الرمادية اللون، مربوطة إلى جسر عائم.

وتقع بنما على طريق الاتجار بالمخدرات في أمريكا الجنوبية ولا سيما المخدرات الكولومبية الموجهة إلى الولايات المتحدة. وقد ضبطت العام الماضي كمية قياسية من المخدرات بلغ مجموعها نحو 91 طناً من بينها 77,9 طن من الكوكايين. أما البقية فكانت من الحشيش على ما أوضحت النيابة العامة.

وأعلنت كوستاريكا السبت ضبط كمية قياسية من الكوكايين تزيد على خمسة أطنان كانت مخبأة في حاوية نباتات زينة موجهة إلى روتردام في هولندا.