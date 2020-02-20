دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع موتورولا ترفض تفكيك iFixit لوحدة هاتف Motorola Razr المتضررة ظهر على التقنية بلا حدود.

أجريت بعض الإختبارات مؤخراً على وحدة هاتف Motorola Razr، والتي أدت إلى تقشير الشاشة وظهور نتوء واضح في شاشة الهاتف، إلا أن موتورولا أكدت رفضها لتفكيك iFixit لوحدة الهاتف التي تعرضتت للضرر، كما أشارت إلى إستعداد الشركة لإصلاح الوحدة لمعرفة سبب هذا الضرر.

تمر الكثير من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية بمجموعة من الإختبارات للتأكد من جودة التصنيع والآداء في الهاتف، وأيضاً مدى كفاءة التصميم، ولقد أجريت إختبارات مؤخراً على هاتف Motorola Razr القابل للطي في موقع Input ، والتي أدت إلى ظهور تقشير وتكسر في الشاشة.

ويشير موقع Input الذي أجرى الإختبارات إلى أن تعرض هاتف Motorola Razr لتغيرات في الحرارة قد يكون السبب الرئيسي لظهور هذه المشكلة في الشاشة، أيضاً بعد مراسلة موتورولا حول الضرر الذي لحق بهذه الوحدة، أرسلت الشركة الرد بطلب إعادة وحدة الهاتف إلى الشركة لبدء تحليل الأسباب التي أدت إلى تضرر الشاشة.

ولقد أشار موقع Input إلى أن وحدة هاتف Motorola Razr تم شرائها عبر Verizon، لذا فهي ليست أحد وحدات المراجعة الخاصة بشركة موتورولا، لذا جاء إختيار الموقع في إتمام عملية تفكيك الهاتف للوصول إلى سبب تضرر الشاشة عبر iFixit.

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ولقد رد موقع iFixit في طلب لإجراء عملية تفكيك لهذه الوحدة، بأن أحد موظفي موتورولا قد بدأ بالفعل في العمل على إجراء الإختبارات للوقوف على سبب المشكلة، لذا لن يتمكن موقع iFixit في مساعدة موقع Input لتفكيك وحدة Motorola Razr وتحليل مشكلة تضرر الوحدة.

أيضاً أكد موقع iFixit على علاقته الوثيقة مع موتورولا، كما أشار إلى طلب موتورولا الخاص بعدم إجراء عملية تفكيك لهذه الوحدة، لذا إستجاب موقع iFixit بالموافقة.

المصدر

هذا الموضوع موتورولا ترفض تفكيك iFixit لوحدة هاتف Motorola Razr المتضررة ظهر على التقنية بلا حدود.