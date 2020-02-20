وزير دفاع اليمن: محاولة اغتيالى الفاشلة لن تثنينا من استعادة العاصمة صنعاء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدفاع اليمنى الفريق محمد المقدشى أن محاولة الاغتيال الفاشلة، التى تعرض لها فى مديرية صرواح غربى مأرب، لن تثنى الجيش والشعب فى المضي قدما لاستعادة الوطن والعاصمة صنعاء ودحر المليشيات المتمردة فى البلاد، وقال المقدشي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن اليمن حاليا في حالة حرب وكافة الاحتمالات واردة فيها، مؤكدا في الوقت ذاته إصرار الجيش على النصر وإنهاء تواجد المليشيات المتمردة في كافة أنحاء البلاد.

ويأتي هذا التصريح عقب ارتفاع حصيلة ضحايا محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إلى 6 قتلى من مرافقيه وجرح آخرين.

وكانت قناة (العربية) الإخبارية قد أعلنت أمس الأربعاء، نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي من محاولة اغتيال إثر انفجار لغم أرضي في جبهة صرواح غربي مأرب شرقي البلاد.

وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ شهر أبريل عام 2015.

Advertisements

وكان مصدر عسكري يمني قال وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن لغم أرضى استهدف موكب وزير الدفاع اليمني خلال تفقُّده جبهة "المشجح" فى مديرية "صرواح" غربى محافظة مأرب شرقى البلاد، حيث انفجر في أحد الأطقم المرافقة للوزير، ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية.