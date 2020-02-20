اليمن.. مسلحون موالون للإمارات يختطفون مسؤولا عينته السعودية في عدن

عزيز الأحمدي/ الخليج 365

اختطف مسلحون يتبعون للمجلس الانتقالي الجنوبي (مدعوم من الإمارات)، مسؤولا محليا عينته السعودية، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.



وأفاد مصدران للأناضول، باختطاف مسلحين تابعين للانتقالي الجنوبي مسؤولا محليا ورئيس لجنة صرف المرتبات لقوات الحزام الأمني -تابعة للمجلس- في عدن (جنوب).



وقال المصدران إن المسلحين داهموا منزل عضو المجلس المحلي بمديرية التواهي، ورئيس لجنة صرف المرتبات "محمد طاهر"، الأربعاء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعينت قيادة قوات التحالف العربي -السعودية- في عدن "طاهر" رئيسا للجنة صرف المرتبات لقوات الحزام الأمني، في إطار جهود تنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء فتيل الأزمة القائمة منذ أغسطس/آب الماضي.



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وسائل إعلام محلية أفادت بأن المختطف تم اقتياده إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب، (قوة داخل الحزام الأمني تشرف عليها الامارات)، بمنطقة جولد مور، الا أن مراسل الخليج 365 لم يحصل على تأكيدات من مصادر أخرى حول الموضوع.



ورعت السعودية 5 نوفمبر الماضي اتفاقا بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات،لانهاء الأزمة وتطبيع الأوضاع في عدن، وحددت مهلة زمنية مدتها "شهرين" للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة من الطرفين بعرقلة التنفيذ.



وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي مطلع أغسطس الماضي، انتهى بسيطرة الانتقالي على عدن وطرد الحكومة الشرعية منها.





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