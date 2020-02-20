شاهد .. لحظة لقاء القرادي بعمه لأول مرة بعد 27 عاماً من اختطافه

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صحيفة الخليج الالكترونية
التقى الشاب نايف القرادي بعمه، بعد 27 عاماً من واقعة اختطافه على يد سيدة من مستشفى بالقطيف عقب ولادته بساعات.
ونشرت قناة “الإخبارية” اللقاء الأول الذي جمع الشاب بعمه أمس (الأربعاء)، حيث ظهر نايف مبتسماً وقبّل رأس عمه ويده قبل أن يقوم باحتضانه.
يذكر أن نايف قد ظهر في مقطع فيديو دافع فيه عن المرأة المتهمة في قضية الاختطاف، مبيناً أنها ربته جيداً ولم تحرمه من شيء وأنها كانت تفضّله على نفسها، إلا أن أسرته أكدت أنها لن تتنازل عن مقاضاتها.
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