- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
طرحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وظائف إدارية لحملة الدبلوم من الرجال والنساء، بمسمى مُساعد تنفيذي، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم لمدة لا تقل عن سنة في التخصصات الإدارية سواء إدارة مكتبية، أو سكرتارية أو ما يعادلها.
كما اشترطت أن يكون المتقدم قادر على أداء المهام السكرتارية والإدارية والمهام الإحصائية، وتقديم الدعم المهني لفريق العمل.
وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.