شركة الصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

طرحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وظائف إدارية لحملة الدبلوم من الرجال والنساء، بمسمى مُساعد تنفيذي، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة الدبلوم لمدة لا تقل عن سنة في ‎التخصصات الإدارية سواء إدارة مكتبية، أو سكرتارية أو ما يعادلها.

كما اشترطت أن يكون المتقدم قادر على أداء المهام السكرتارية والإدارية والمهام الإحصائية، وتقديم الدعم المهني لفريق العمل.

وذكرت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنا