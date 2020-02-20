المرور .. الغرامة 900 ريال بهذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية

شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام أصحاب الشاحنات بتغطية الحمولات المنقولة وتثبيتها أثناء السير على الطرق.

وقال المرور، إن عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بالغرامة بين 500- 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لحين إزالة المخالفة.

يذكر أن مخالفة عدم تغطية الحمولة المنقولة منصوص عليها في نظام المرور في جدول المخالفات رقم (4).