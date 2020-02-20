- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
شددت الإدارة العامة للمرور، على ضرورة التزام أصحاب الشاحنات بتغطية الحمولات المنقولة وتثبيتها أثناء السير على الطرق.
وقال المرور، إن عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها يعد مخالفة مرورية يعاقب مرتكبها بالغرامة بين 500- 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لحين إزالة المخالفة.
يذكر أن مخالفة عدم تغطية الحمولة المنقولة منصوص عليها في نظام المرور في جدول المخالفات رقم (4).
كانت هذه تفاصيل خبر المرور .. الغرامة 900 ريال بهذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.