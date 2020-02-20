دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية وفاة أول إيرانيين بفيروس كورونا المستجد

أكدت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إيرانيين اثنين توفيا بعد إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الإيرانية إصابة الشخصين بالمرض.

وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة «قم» الإيرانية لوكالة «مهر»، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الصحة الإيرانية، إصابة شخصين بالفيروس المستجد، في أول إعلان عن إصابة بالبلد الآسيوي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور، إن الحالتين رصدتا في مدينة «قم»، وتم إرسال فرق بعد ورود التقارير، وبناء على البروتوكول المعمول به، تم عزل الحالات المشتبه بها وفحصها.

وتابع المتحدث: من بين العينات التي أرسلت، أكد مختبر إصابة اثنتين منها بفيروس كورونا المستجد قبل دقائق، وبعض العينات الأخرى كانت فيروس «إنفلونزا- ب»

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