طقس الخليج.. نشاط للرياح بالسعودية والعظمى في البحرين 27 درجة مئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى ، اليوم الخمس، نشاطاً للرياح السطحية بالمملكة العربية السعودية، وغائما في كل من الإمارات والبحرين
السعودية
وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس ، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض ،المطقة الشرقية ، نجران). فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ، أن الطقس المتوقع، اليوم الخميس، في مملكة البحرين سيكون غائما مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا ثم يتحول إلى غائم جزئيا خلال فترة الظهيرة.
درجة الحرارة: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد ، أن يكون الطقس اليوم ، صحوا إلى غائـم جزئيـاً يصبح غائماً أحياناً مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غرباً، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة.الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية / 18 إلى 30 كم/س تصل أحياناً إلى 40 كم/س على البحر.الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج .
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33 الثاني عند الساعة 01:21 الجزر الأول عند الساعة 18:19 عند الساعة 05:16 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.
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