عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقبة جديدة من البرامج الخبيثة تصيب هواتف أندرويد

الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

كشف تقرير جديد صادر عن فريق في Malwarebytes، عن هجوم جديد قادر على إحداث خلل متجدد في هواتف "أندرويد" حتى بعد حذف كل شيء وإعادة تشغيل البرنامج، وبحسب موقع إكسبريس البريطانى، فيمكن القول إن الخلل سيء لدرجة أن الباحث في الهواتف الذكية، ناثان كولير، قال: "هذا هو الخلل الأكثر سوءا الذي واجهته، إنه حقبة جديدة في البرامج الخبيثة".



وبالفعل، اكتُشف الخلل المسمى xHelper، الذي يهدف إلى إصابة الأجهزة التي تعمل بنظام جوجل بالبرامج الخبيثة، العام الماضي، ومع ذلك، يبدو الآن أن الهجوم الحالي أكثر خطورة مما اعتُقد في البداية، من خلال اتصال أحد مستخدمي "أندرويد" مع Malwarebytes، للإبلاغ عن استمرار الخلل على الرغم من إعادة ضبط الجهاز. وقال المالك: "لدي هاتف مصاب بفيروس xHelper، وهو يعود باستمرار".

وبعد البحث في الإعدادات والتوجيه عبر مجلدات لا نهاية لها على الهاتف المتأثر بالخلل، اكتشف فريق Malwarebytes حزمة مخفية قادرة على إعادة تثبيت نفسها في كل مرة يجري فيها إعادة ضبط الجهاز. وما يثير القلق أكثر، هو اكتشاف أن هناك أمرا ما داخل "جوجل بلاي"، يؤدي بالفعل إلى إعادة انتشار الخلل. ويحرص برنامج Malwarebytes على الإشارة إلى أن "جوجل بلاي" ليس مصابا بالفعل ببرامج خبيثة. ومع ذلك، هناك أمر مريب يؤدي إلى ظهور الخلل مجددا.

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- كيف يمكن إيقاف خلل xHelper المتجدد على هواتف "أندرويد"؟

• تحميل مدير الملفات من متجر "جوجل بلاي"، الذي لديه القدرة على البحث عن الملفات والدلائل.

• تعطيل متجر "جوجل بلاي" مؤقتا لإيقاف التعرض للخلل مرة أخرى.

• التوجه إلى الإعدادات> التطبيقات> متجر "جوجل بلاي".

• الضغط على زر تعطيل.

• إجراء مسح ضوئي في Malwarebytes لنظام "أندرويد" لحذف xHelper والبرامج الخبيثة الأخرى.