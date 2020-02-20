عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ديناصور بالحجم الطبيعي هدية أب لابنه

الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

لم يكن يتوقع أحد الآباء البريطانيين أن المفاجأة التي أحضرها لابنه، ستدهشه هو نفسه، بشرائه ديناصورا (لعبة) بالحجم الطبيعي عن طريق الإنترنت، بطول أكثر من 6 أمتار.



وطلب الأب أندريه بيسون، أحد سكان جزيرة جيرنسي البريطانية، من أحد المواقع الإلكترونية، ديناصوراً لابنه ثيو، الذي رغب في هذه الهدية الخاصة، بعد مشاهدة أحد أفلام ديزني الكلاسيكية، لكن الأمر الذي لم يحسبه، هو عدم تحققه من أبعاد اللعبة جيداً قبل تأكيد الشراء.

واعتقد الأب الذي اشترى اللعبة العملاقة مقابل ألف جنيه إسترليني، أنه سيحصل على ديناصور طوله 3 أمتار، لكنه فوجئ عند وصوله أن حجمه هو الضعف، لدرجة أن وضعه في حديقة منزله احتاج استخدام رافعة، بحسب موقع "boredpanda".

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ولعدة أشهر، تحدث ثيو مع والده عن رغبته في الحصول على أكبر كارنوتوروس (ديناصور من أكلة اللحوم، عاش في العصر الطباشيري في أمريكا الجنوبية منذ نحو 105 ملايين عام وكان طوله نحو 20 قدما)، بعد وقوعه في حب الديناصورات بعد مشاهدته لفيلم ديزني الكلاسيكي "ديناصور Dinosaur".

وعلى الفور بحث الأب على شبكة الإنترنت عن وسيلة لتحقيق أمنية طفله، بعد مشاهدة والدة ثيو إعلاناً لبيع متنزه قريب منهم لأحد التماثيل المزخرفة (كارنوتوروس)، تماماً مثل الذي يريده طفلهما.

وبينما كان يتوقع الأب جسما يبلغ طوله 3 أمتار على الأكثر، وصله وحش يزن 2 طن، كحجم الديناصور الحقيقي، لدرجة أن شركة التوصيل كان عليها استبدال شاحناتها المعتادة بمقطورة ورافعة لنقله.

أما عن ردة فعل ثيو بهذه المفاجأة، فكانت رائعة للغاية، إذ فرح كثيراً لدرجة أنه جعل "تشاز" كما أطلق عليه الصغير، صديقه المفضل، وطلب من والديه عدم الذهاب إلى المدرسة، لعدم رغبته في ترك الديناصور بمفرده.