دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

اعلنت كانون عن اطلاق بعض معدات التصوير وعلى رأسها كاميرا EOS Rebel T8i وهي كاميرا DSLR للمبتدئين بالإضافة الى عدسة زوم 24-105 ملم RF لكاميرات ميرورليس واخيرا طابعة محمولة بالجيب مخصصة لطباعة صور السيلفي من هاتفك مباشرة. © القيادي كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

هناك عدد من الميزات التي تفصل EOS Rebel T8i عن سابقتها بما في ذلك

معالج الصور DIGIC 8 الجديد كليًا والتقاط الصور الثابتة بمعدل 7 صور في الثانية

وتسجيل الفيديو بدقة 4K عند 24 اطار في الثانية مع دعم تسجيل فيديو Vertical.

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

تتمتع كاميرا EOS Rebel T8i بمستشعر APS-C CMOS بوضوح 24.1 ميجابكسل

الذي ينتج صور غنية بالتفاصيل ويجمع مع المعالج الجديد للتعامل مع مجموعة متنوعة

من ظروف الإضاءة مع حساسية ISO تبدأ بين 100-25600 وقابل للتوسعة إلى 51200. اقرأ ايضاً | كاميرا Rebel SL3 اخف واصغر كاميرا من كانون بجودة تصوير 4K

تساعد ميزة اكتشاف الوجه بالإضافة إلى التركيز التلقائي بالكامل من نوع Cross-type

الذي يحتوي على 45 نقطة كاميرا EOS Rebel T8i في الحفاظ على الموضوع في

اطار التركيز، ويعمل مستشعر AE بـ 220،000 بكسل و EOS iTR AF معًا

للحفاظ على جودة الصورة.

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

تمتاز كاميرا EOS Rebel T8i على شاشة LCD قياس 3 انش تعمل باللمس

وهي مثالية لمحبي الصور الشخصية، تعمل اتصالات Wi-Fi و Bluetooth

المدمجةعلى تبسيط عملية مشاركة الصور وتحميلها. * سعر كاميرا EOS Rebel T8i

ستتوفر كاميرا EOS Rebel T8i منفردة بسعر يبلغ 750$ دولار امريكي

او كحزمة مع عدسة 18-55 ملم f / 4-5.6 IS STM. * عدسة RF 24-105mm f / 4-7.1 IS STM

تم تصميم عدسة RF 24-105mm f / 4-7.1 IS STM لتكون عدسة مخصصة

للاستخدام يومي مع سهولة الحمل وتوفير تغطية رائعة مع الحفاظ على وزنها الخفيف.

Advertisements

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

هذه العدسة ستكون مفيدة بشكل خاص للمصورين الذين يعملون في موقع تصوير خارجي

بدون الحاجة الى حمل الكثير من العدسات او تبديلها لحماية المستشعر من الغبار والاتربة.

تعمل تقنية Stepper Motor من النوع اللولبي (STM) على الاحتفاظ

بسلاسة التركيز التلقائي AF عند التصوير الثابت أو المتحرك.

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

يمكنك الاقتراب من المواضيع عن طربق ميزة Center Macro Focus

مع التركيز على مقربة من 0.43 ‘ وتكبير 0.5x مع نظام تثبيت الصورة IS

بخمس وقفات أثناء التصوير باليد، يمكن إجراء المعايرات باستخدام Ring Control

التي تستخدم كحلقة تركيز ولتغيير الإعدادات بشكل سريع.

سعر عدسة RF 24-105 يبلغ 400$ دولار امريكي. * طابعة كانون SELPHY QX10

تتميز الطابعة المحمولة في الجيب بخلوها من الاسلاك بشكل كامل، باستخدام تقنية

الصبغة الفرعية فإنها قادرة على إنتاج مطبوعات سريعة الجفاف قادرة على تجاوز

عمر جهازك الذكي على مدار عقود.

© alqiyady كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي

يتيح لك تطبيق SELPHY Photo Layout من كانون استخدام القوالب والفلاتر

والملصقات لزيادة تخصيص صورك، يتيح لك اللاصق الخلفي من ورق الطباعة

لصق صورك أينما تريد، الطابعة متوفرة باللون الأسود والأخضر والوردي والأبيض.

سعر طابعة كانون SELPHY QX10 يبلغ 150$ دولار امريكي.

The post كانون تطلق كاميرا Rebel T8i وعدسة RF 24-105mm و SELPHY QX10 لطباعة صور السيلفي appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي