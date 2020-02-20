بالفيديو.. 40 يوما مرت على رحيل فقيد الأمة.. وإنجازته تبقى تاج على جبين عُمان

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دبي - بواسطة محمد فارس © Al Shabiba قدمت بواسطة جانب من التقرير
جانب من التقريرفيديو – الشبيبة
تنشر الشبيبة فيديو جراف خاص لبعض من إنجازات المغفور له بأذن الله السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه –مع انتهاء اليوم الأربعين للحداد .
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فقد مرت 40 يوما على رحيل فقيد الأمة، ولكن تبقى إنجازاته تاج على جبين عُمان، فالسلطان قابوس رحمه الله فتح أبواب عصر جديد للسلطنة بعد توليه الحكم عام 1970. وشهدت السلطنة في عهده تطورا غير مسبوقا في شتى المجالات
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