عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلم مصر.. أول تطبيق للتواصل مع المصريين بالخارج

الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أول تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر".



وقالت الوزارة المصرية: "التطبيق أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج واستثمار واستخدام التقنيات الحديثة".

وأعربت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق، وقالت يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج".

وأضافت: نأمل في أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، مشيرة إلى أن هناك فريقا متخصصا ومتفانيا يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيل IOS.

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ويمكن تحميل التطبيق من Google Play.

وتابعت: "التطبيق يتضمن خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وإدارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي، وغيرهم".

كما يتضمن التطبيق إشعارات تُرسل للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة من خلال إرسال رسالة نصية عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة" و"اتصل بنا".

شكاوى

كما يتضمن التطبيق خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد.

بجانب مبادرة "اسأل واقترح" وكذلك شهادة "بلادي" الدولارية، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.