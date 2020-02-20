عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. جوجل تطلق أندرويد 11

الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت شركة جوجل، الأربعاء، رسمياً عن إطلاق نسخة المعاينة للمطورين من الإصدار التالي من نظام أندرويد، وهي متاحة للتنزيل الآن عبر موقع developer.android.com.



وتشمل نسخة المعاينة (حزمة تطوير البرامج) SDK للمطورين مع صور نظام لهواتف جوجل الذكية: (بيكسل 2)، و(بيكسل 2 إكس إل)، و(بيكسل 3)، و(بيكسل 3 إكس إل)، و(بيكسل 3 أي)، و(بيكسل 3 أي إكس إل)، و(بيكسل 4)، و(بيكسل 4 إكس إل)، بالإضافة إلى محاكي أندرويد الرسمي Android Emulator.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 11 فهي تحسين تجارب شبكات الجيل الخامس 5G، وتحسينات المحادثات، ودعم إصدار جديد من واجهة برمجية تطبيقات الشبكات العصبية، وتحسين مزايا الخصوصية والأمان، وتحسين توافق التطبيقات، والاتصال، بالإضافة إلى تحسينات على الصور والكاميرا، وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وتشمل المزايا تحسين إدارة الشاشات ذات القطع، أو تلك التي تأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية، وقسم مخصص للمحادثات في قسم الإشعارات، وفقاعات المحادثات، وإدراج الصور في ردود الإشعارات، ومنح التطبيقات الإذن لمرة واحدة.

يُشار إلى أن الهدف من نسخة المعاينة الأولى تمكين المطورين من إلقاء نظرة أولية على أندرويد 11، واستكشاف واجهات برمجة التطبيقات APIs الجديدة، واختبار التوافقية.

وينتظر أن تعلن جوجل المزيد من تفاصيل النظام الجديد خلال مؤتمر المطورين المقرر عقده بين 12 و14 مايو/أيار المقبل.

هذا ويُنتظر إطلاق نسخة المعاينة الثانية من أندرويد 11 خلال شهر مارس/آذار المقبل، ثم النسخة الثالثة في شهر أبريل/نيسان المقبل، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر مايو/أيار المقبل، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر يونيو/حزيران المقبل، ثم النسخة التجريبية الثالثة في الربع الثالث من العام الحالي، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث أيضاً.

وكانت الشركة قد أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10 مطلع شهر أغسطس/آب الماضي.