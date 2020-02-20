فيروس جديد يصيب مستخدمي "أندرويد".. و5 خطوات لحمايتك من الخطر

دبي - بواسطة محمد فارس © أندرويد أندرويد

كتب - عاصم الأنصاري:

كشف خبراء تقنيون في شركة "Malwarebytes"، عن هجوم جديد بإمكانه إحداث خلل في الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، حتى وإن قام المستخدم بحذف كل شيء وإعادة تشغيل البرنامج.

ووفق ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني، قال الباحث في الهواتف الذكية، ناثان كولير: "هذا هو الخلل الأكثر سوءا الذي واجهته، إنه حقبة جديدة في البرامج الخبيثة".

وقال أحد مستخدمي "أندرويد" مع شركة "Malwarebytes" عند الإبلاغ عن استمرار الخلل على الرغم من إعادة ضبط هاتفه: "لدي هاتف مصاب بفيروس xHelper، وهو يعود باستمرار".

جدير بالذكر أن الخلل المسمى "xHelper"، والذي يهدف إلى إصابة هواتف "أندرويد"، تم اكتشافه العام الماضي، ولكن الهجوم الحالي أكثر خطورة.

وعند فحص الهاتف المتأثر بالخلل، اكتشف فريق "Malwarebytes" برمجية خبيثة قادرة على إعادة تثبيت نفسها في كل مرة يجري فيها إعادة ضبط الهاتف، والأخطر من ذلك اكتشاف أن هناك أمرا ما داخل "جوجل بلاي"، يؤدي بالفعل إلى إعادة انتشار الخلل.

وأكد تقنيو "Malwarebytes" أن "جوجل بلاي" ليس مصابا بالفعل ببرمجيات خبيثة، ولكن هناك أمر مريب يؤدي إلى ظهور الخلل مجددا.

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ولإيقاف خلل "xHelper" المتجدد على هواتف "أندرويد"، يجب على المستخدمين اتباع الخطوات التالية:

• تحميل مدير الملفات من "جوجل بلاي"، الذي لديه القدرة على البحث عن الملفات والدلائل.

• تعطيل "جوجل بلاي" مؤقتا لإيقاف التعرض للخلل مرة أخرى.

• التوجه إلى الإعدادات، التطبيقات، متجر "جوجل بلاي".

• الضغط على زر تعطيل.

• إجراء مسح ضوئي في Malwarebytes لنظام "أندرويد" لحذف xHelper والبرامج الخبيثة الأخرى.