بسبب كورونا.. سامسونج تقدم خدمة توصيل الهاتف لمنازل مستخدميها

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج سامسونج

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن تقديم خدمة توصيل الهواتف الذكية لعملائها لاختبار المنتجات الجديدة، حيث ألغت الشركة الأحداث الترويجية بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المبيعات عبر المتاجر الفعلية.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، توقع محللون أن يتسبب فيروس كورونا في تخفيض الطلب على الهواتف الذكية بمقدار النصف في الربع الأول في الصين، وهي أكبر سوق للأجهزة في العالم.

وحذرت شركة آبل من أنه من غير المحتمل أن تحقق هدف المبيعات المحدد قبل ثلاثة أسابيع فقط، في حين اضطرت شركة شاومي إلى بث حدث إطلاق هواتفها الذكية الأسبوع الماضي عبر الإنترنت فقط؛ بسبب القيود المفروضة على السفر والتجمعات الكبيرة على مستوى البلاد.

وكشفت شركة سامسونج النقاب عن هاتف ذكي جديد قابل للطي إلى جانب عدة نماذج من هاتف Galaxy S20 في الأسبوع الماضي.

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وتعمل الشركة على تقليص المبيعات من خلال المتاجر الفعلية، إذ قررت تخفيض عدد المناطق التجريبية في المتاجر بشكل حاد، إلى جانب إلغاء الأحداث الترويجية المتعلقة بأحدث الأجهزة بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

ولن يكون هناك سوى تسع مناطق تجريبية لسلسلة "جالكسي إس 20"، مقارنة بعدد 130 منطقة لـ"جالكسي نوت 10"، وذلك وفقًا لموقع الشركة.

ويمكن لعملاء "سامسونج" الذين يرغبون في تجربة أحد أجهزة سلسلة "جالكسي إس 20" استلامها أمام أبواب بيوتهم، ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 24 ساعة، على أن يستلم الجهازَ عاملُ التوصيل بعد ذلك.

وقال أحد موظفي الشركة: "إننا نقدم خدمة جديدة؛ لأن المشكلات المتعلقة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى تجربة أقل وقتًا في المتجر"، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون الخدمة متاحة فقط في بعض أجزاء كوريا الجنوبية.