دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي "لحماية الشباب".. تيك توك TikTok يوفر أدوات جديدة بتطبيقه

يعمل القائمون على تطبيق التراسل المصور تيك توك TikTok على توفير أدوات جديدة لطمأنة الأسر والعائلات بخصوص استخدام أطفالهم للتطبيق.

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تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أشارت إلى أن مسؤولي تطبيق تيك توك TikTok يرون أن التدابير الجديدة التي سيضيفونها من شأنها المساعدة في الحفاظ على سلامة الشباب.

وحسبما أوردت التقارير الصحفية ذاتها فأن منصة تيك توك TikTok ستمنع أي سلوك مخالف يرتكبه من هم دون السن القانونية، عن طريق مجموعة من الضوابط الأبوية ضمن الأدوات الجديدة.

الأداة الجديدة تحمل اسم "أمان العائلة"؛ حيث يسمح للأبوين بتحديد مدة زمنية يقضيها طفلهما أو المراهق عبر التطبيق يوميًا كما يمكن من خلال تلك الإجراءات الحد وتعطيل الرسائل المباشرة بصورة كاملة بخلاف إمكانية إدارة نوع المحتوى الذي يمكن لأطفالهم أن يشاهدوه.

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يُذكر أن التحديثات الجديدة بتطبيق تيك توك TikToتم تطبيقها في بريطانيا خلال الفترة الماضية على أن يتم تعميمها عالميًا في الفترة المقبلة.المزيد:

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