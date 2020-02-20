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شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بين الجزائريين بسبب قرار رئاسى واعتبار 22 فبراير يوما وطنيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات فقط من إقرار الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، أن يكون يوم 22 فبراير، يوما وطنيا، خرج العشرات من الجزائريين بسيل من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعى منها ما هو ساخر من القرار، ومنها من يشيد بقرار تبون، مؤكدين أنها خطوة لـ"تذويب الجليد بين الشعب والسلطة" على حد أحدهم.
ويصادف يوم 22 فبراير تاريخ انطلاق الحراك الشعبى الجزائرى الذى أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، و"أدخل" أغلب معاونيه السجن بتهم تتعلق بالفساد المالى.
يذكر أن الحراك الشعبى والتظاهرات فى الجزائر مستمرة منذ عام تقريبا، يرفض اعتبار تبون رئيسا منتخبا ويعتبر 12 ديسمبر تاريخ الانتخابات الرئاسية "تحويرا لمطالب الحراك" من طرف النظام، على حد تعبير أحد المعلقين.
مغرد ربط ما يحدث الآن بما حدث بعد ثورة التحرير ضد فرنسا واتهم تبون بـ "تزييف" الحقائق.
هكذا زيف التاريخ .... هكذا اغتصبت الثورة و تم الاستلاء عليها ... من طرف جنرالات فرنسا و هكذا تم تصفية الثوار و هكذا اغتيل الشعب ...تبون من داعم العهدة الخامسة الا اقرار 22 من فيفري كيوم وطني ... النفاق و الاعتناق
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