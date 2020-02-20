شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء مواطن خمسيني في ظروف غامضة من داخل مجمع طبي بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، اختفاء مواطن خمسيني من داخل مجمع الملك فيصل الطبي، وذلك بعد أن خضعَ للفحوصات الطبية، حيث كان يُعاني من كحة شديدة والتهاب في صدره.

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المواطن يدعى “عبدالله بن عبيدالله الفهمي” (55 عامًا) وكان قد حضر إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في ساعة متأخرة من ليل أمس عند الساعة الواحدة وأربع دقائق، وتم إدخاله للطوارئ.

وبسبب التنظيمات والمتابعة الطبية المُنفذة بالمجمع، أبلغ الأطباء مرافقيه بأنه سيتم عزله لحين ظهور الفحوصات بسبب الاشتباه في كونه مُصاباً بفيروس كورونا، بينما أبلغ مرافقوه الأطباء بأنهُ يعاني من اعتلالات نفسية وأنهم سينتظرونه حتى ظهور نتائج الفحوصات.

واضطر مرافقوه الانتظار بالمجمع حتى الساعة الثالثة فجراً، وحينها أبلغهم الأطباء بأن مريضهم سليم ولله الحمد من الفيروس وفقاً لنتائج الأشعة، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولما بحثوا عنه بداخل الطوارئ لم يجدوه، فسألوا الأطباء والذين أفادوهم بأنهم سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدلية، ولكنه اختفى في تلك الأثناء بداخل المجمع ليُسجل لدى الجهات الأمنية مفقودًا.