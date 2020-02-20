6 بنـوك فـي أول منصـة لتبـادل بيانـات العمـلاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اقتصادية دبي»، بالتعاون مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، عن تشكيل تحالف لتبادل بيانات العملاء والتعريف بهم «اعرف عميلك»، ليكون مركزاً معتمداً بين البنوك وسلطات التراخيص في الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار التركيز الاستراتيجي ل«اقتصادية دبي»، الهادف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم التحول الذكي لاقتصاد الإمارة، سيسهم هذا التحالف في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل آمن وأسرع مع العملاء الرقميين، بالاعتماد على تقنيات «البلوك تشين» المتقدمة، ليشكل بذلك المبادرة الأولى من هذا النوع على مستوى المنطقة.

قال علي إبراهيم، نائب المدير العام «لاقتصادية دبي»: «ستوفر المنصة وظيفة الحساب المصرفي الرقمي الفوري، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً، وتعزيز تجربة المستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات. وسيؤدي هذا بدوره أيضاً إلى ضمان سهولة ممارسة الأعمال».



«اعرف عميلك»



وسيتولى التحالف قيادة تبادل بيانات «اعرف عميلك» بين المشاركين الحاليين والمستقبليين من خلال منصة مشتركة سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام الجاري 2020، لتكون بعدها متاحة أمام المؤسسات المالية الإضافية، وسلطات التراخيص المؤهلة للانضمام. وتقوم الرؤية المستقبلية لهذه المنصة المشتركة الناشئة عن التحالف على خدمة المصلحة العامة من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات. وستلعب «دبي الذكية» دوراً محورياً في الإشراف على عمليات التحالف، وتنظيمها.



دبي الذكية



وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «بما أن تقنيات البلوك تشين تعدّ بحق طفرة مهمة جداً بالنسبة إلينا، فإننا ندرك أنها تتيح إمكانات هائلة لمساعدتنا على تبسيط الخدمات والعمليات، وتوفير الوقت والمال والموارد لكل الأطراف المعنية، بما في ذلك الأفراد، والشركات، والحكومات».

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ومع إطلاق هذه المنصة، ستتم مشاركة البيانات الموثوقة والمعتمدة للشركات في وقت واحد، مع المؤسسات المالية التي تفضل التعامل معها، ما سيؤدي إلى الإسراع في فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة حديثاً، والحد من المتطلبات المرهقة والمكلفة لإدارة البيانات التعريفية للشركات المسجلة. ويختلف هذا بشكل جذري مع الإجراءات التقليدية المتبعة التي تتطلب تجميع العديد من الملفات التعريفية الورقية بشكل متكرر والتعامل معها بطريقة يدوية في الأغلب.



التزامات تنظيمية



ومن خلال إنشاء هذا التحالف لإطلاق أول منصة «بلوك تشين» للتعرف إلى العملاء في الإمارات، فإن الجهات المشاركة التي تضم كلاً من اقتصادية دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، تظهر التزامها التام، وريادتها لتبني التقنيات المبتكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائها، والوفاء بالتزاماتها التنظيمية.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «هذا التحالف يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة دبي المرموقة كمركز تنافسي عالمي للمستثمرين».

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: «سيعمل مفهوم منصة «اعرف عميلك» الذي يوظف تقنيات «البلوك تشين» على تحسين التكاليف من خلال تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من الابتعاد عن العملية التقليدية للتحقق من الهوية».

من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نحن سعداء لمشاركتنا في مبادرة أول منصة موحدة للتعرف إلى العميل في دولة الإمارات».

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود: «من خلال هذا التحالف، نساعد مرة أخرى في التأسيس لمعيار عالمي جديد في تكنولوجيا الخدمات المصرفية».



أبوظبي التجاري



وقال سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: «المنصة ستضمن لدولة الإمارات المحافظة على ريادتها العالمية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تماشياً مع رؤية 2021».

من جهته، قال مروان بن دلموك نائب أول للرئيس- لتطوير الأعمال التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - حلول المؤسسات في دو: «نتطلع إلى جعل عملية معرفة العملاء ومنصة البوابة الموحدة لتسجيل الشركات متاحة لجميع الجهات الحكومية الأخرى».



منصة وطنية



توصل التحالف إلى شراكة مع «نوربلوك»، المتخصصة في مجال تطوير منصة بلوك تشين «اعرف عميلك»، كمزود للتكنولوجيا لتمكين النظام من خلال هذه المنصة. وتعتبر «دبي بالس»، المبادرة مشتركة بين «دبي الذكية»، وشركة«دو»، المعتمدة حكومياً لتكون جهة التمكين الموصى بها لإدارة منصة «البلوك تشين». وتتضمن المنصة العديد من الميزات المتنوعة، بما في ذلك قابلية التوسع وإمكانية استيعاب المزيد من الأعضاء الجدد، واستضافة عقد المؤسسات، إما على «دبي بالس»، وإما على بنية تحتية خارجية.

وقال استياناكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «نوربلوك»: «نعتقد أن هذا التحالف سيؤسس لنظام موحد لمشاركة البيانات بين جميع المؤسسات المالية في الإمارات، وتطوير معيار عالمي للمشاركة في البيانات التعريفية».