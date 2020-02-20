روسيا تحذر أردوغان من «السيناريو الأسوأ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، بعملية «وشيكة» ضد القوات السورية في إدلب بشمال غربي سوريا ما استدعى رداً فورياً في من روسيا التي حذرت من أي هجوم ضد القوات السورية، مشددة على أنه لا عودة الى الوضع القائم سابقاً. وأكدت استمرار دعمها لدمشق في حربها على الإرهاب الدولي.

وأعلن أردوغان أن المحادثات مع موسكو في الاسبوعين الماضيين فشلت في التوصل إلى النتيجة التي نريدها. وحذر من أن تركيا قد تشن عملية في سوريا ما لم تسحب دمشق قواتها قبل نهاية الشهر. وقال أردوغان في خطاب بثه التلفزيون «بات شن عملية في إدلب وشيكاً... بدأنا العد العكسي، هذا آخر تحذيراتنا».

وقال أردوغان «مع الأسف، لا المحادثات التي جرت بين بلادنا وروسيا ولا المفاوضات التي جرت على الأرض سمحت لنا بالتوصل للنتيجة التي نريدها».

وأضاف «نحن بعيدون جداً عن النقطة التي نريد الوصول إليها، هذه حقيقة. لكن المحادثات (مع الروس) ستتواصل». وعلّق أردوغان، على تصريح ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب، قائلًا إنه قد يحدث تضامن بين الجانبين على مختلف الصعد في أي لحظة.

وسارع الكرملين إلى الرد على تهديد أردوغان محذراً من أن أي عملية ضد القوات السورية ستكون «أسوأ سيناريو». وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «اذا كان الأمر يتعلق بعملية ضد السلطات الشرعية للجمهورية السورية والقوات المسلحة للجمهورية السورية فهذا سيكون بالطبع أسوأ سيناريو». غير أنه أضاف أن موسكو لن تعترض فيما إذا تحركت تركيا ضد «مجموعات إرهابية في إدلب» طبقاً للاتفاقيات القائمة. ومع دفع تركيا بعدد كبير من التعزيزات إلى إدلب في الأسابيع الأخيرة، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار أنه «من غير الوارد بالنسبة لنا أن ننسحب من مواقع المراقبة التابعة لنا». وأضاف للصحفيين في أنقرة «إذا تعرضت لهجوم من أي نوع سنرد بالمثل». وادعى أن بلاده تمتلك الصلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأمين وقف إطلاق النار، وذلك بصفتها دولة ضامنة بموجب المادة الخامسة من اتفاق سوتشي المبرم مع روسيا وإيران. كما طالب أكار الدول الأوروبية والولايات المتحدة، بالالتزام بتعهداتها المتعلقة بسوريا، واتخاذ خطوات ملموسة لتجسيد مسؤولياتها هناك. وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش التركي أعلن مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب حظر على الصحفيين والمدنيين دخولها.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المباحثات الروسية التركية في موسكو حول إدلب السورية لم توصل إلى نتيجة معينة، وحمل أنقرة مسؤولية تعثر الحل في إدلب. وأشار لافروف إلى أن الجانب التركي فشل في تنفيذ بنود اتفاق سوتشي، المتعلقة بالفصل بين المعارضة والإرهابيين في الإطار الزمني المحدد، وقال إن موسكو لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ولفت لافروف إلى أن الجماعات الإرهابية في إدلب واصلت خلال الفترة الماضية استفزازاتها عبر القصف على قاعدة حميميم الروسية وعلى المدنيين والجيش السوري، وما يقوم به الجيش السوري هو الرد على هذه الاستفزازات، وروسيا تدعمه في هذه التحركات.

وفي مجلس الأمن، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن محاولات إجبار الحكومة السورية على التفاوض مع الإرهابيين في إدلب، لن تنجح.

وأكد نيبينزيا أن موسكو لن تتوقف عن دعم الحكومة السورية في حربها المشروعة على الإرهاب الدولي. وشدد على ضرورة وقف تقديم الدعم والسلاح للتنظيمات الإرهابية الناشطة في سوريا وبينها «هيئة تحرير الشام» المعروفة سابقاً ب«جبهة النصرة» والمدرجة في قائمة الإرهاب الدولية.(وكالات)