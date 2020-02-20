50 فناناً خليجياً في «أرت لاونج» 16 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنطلق في 16 مارس المقبل فعاليات الدورة الأولى للمعرض الخليجي الأول للفنون «أرت لاونج» وذلك بالتعاون بين ندوة الثقافة والعلوم، والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، ويضم المعرض نخبةً من أبرز فناني الخليج في النحت والتصوير الفوتوغرافي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مقر الندوة بدبي.

يفتتح المعرض بحضور صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ راشد بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري للجمعية البحرينية للفنون التشكيلية، وكيارا موديكا دونا دالي روز مستشار الثقافة والفنون في بلدة كاستيلفيترو الإيطالية.

يشارك في الدورة الأولى من المعرض 50 فناناً، من بينهم عبد الرحيم سالم، الدكتور محمد يوسف، بدور البدور، منى الخاجة، فائزة المالكي، نوره العبد الهادي من الإمارات، وهشام بنجابي، عبد الله فتيني، هند نصير، رحاب عقاد، عبير بالبيد، سماهر الخصيفان، أنهار هاوساوي، هانيا إبراهيم باشا، مها مصلي، هشام المورعي، نادية علاوي، المهندس تامر خليل من السعودية، و أنور سونيا، نورة الزدجالية من سلطنة عمان، والدكتور وليد سراب، إيمان المسلم من الكويت، وعباس موسوي، الفنانة نسرين فروغي، بلقيس فخرو، مريم فخرو، وجاسم المقابي من البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للمعرض المهندس ياسر المدني: «نسعى دائماً للارتقاء بالذوق العام، وإثراء ثقافة الفن التشكيلي والنحت بالخليج والعالم العربي»، وأكد أن الفن التشكيلي في دبي يعيش عصره الذهبي، مشيراً إلى أن الإمارة تحولت إلى معرض فني مفتوح، ما جعلها بيئة خصبة وداعمة ومنتجة للأعمال الفنية بمختلف أنواعها، وأضاف: «يعد هذا المعرض علامةً فارقة في الثقافة، حيث نسعى لتسليط الضوء على الفنانين من دول الخليج الذين لا يقلون إبداعاً عن الفنانين العالميين».

يستقطب المعرض المقتنين من محبي الفنون وعلى رأسهم رجل الأعمال السعودي طلال أدهم، وبحضور خاص للفنان الهولندي العالمي طارق صادومة.