الاحتلال يصادر صفاً مدرسياً وينفذ اعتقالات في الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صادرت قوة من جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، غرفة مدرسية متنقلة، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص، واعتقلت فلسطينياً خلال عملية الاقتحام. وقال شهود عيان، إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم كفصل مدرسي، وأضاف الشهود، أن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجرى أعمال تجريف لتسوية الملعب.

وأشار الشهود إلى أن عراكاً بالأيدي وقع بين الأهالي وقوة الاحتلال، أسفر عن اعتقال مواطن. ويسكن قرية سوسيا، نحو 450 فلسطينياً، ويتلقى نحو 90 طالباً دروسهم في المدرسة الوحيدة في التجمع السكاني. وعادة ما تقوم «إسرائيل» بهدم المساكن الفلسطينية، في المناطق المصنفة «ج» بحسب اتفاق «أوسلو»، بداعي البناء من دون ترخيص.ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بقيام قوات الاحتلال، بمصادرة «كرفان صفي» في مدرسة سوسيا الأساسية المختلطة. وأشارت الوزارة إلى أن اقتحام المدرسة يؤكد أن الاحتلال يمعن في استهدافه للمؤسسات التربوية، وانتهاكه لحقوق الأطفال وحرمانهم من نيل تعليمهم في ظل بيئة آمنة ومستقرة.

وشنت قوات الاحتلال، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما يواصل جنود الاحتلال محاصرة قرية دير نظام قضاء محافظة رام الله لليوم الثامن على التوالي. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن جنوده اعتقلوا عدداً من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين. وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت، سبعة فلسطينيين من الضفة، بينهم والد شهيد.

وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال مصدر طبي إن المصاب نقل من قرية خزاعة شرق خان يونس إلى المستشفى الأوروبي، ووصفت جروحه بالمتوسطة. وأعلن جيش الاحتلال أنه استهدف خلية لحركة «الجهاد الإسلامي» في خان يونس، بزعم أنها أطلقت النار نحو دورية عسكرية. وقال جيش الاحتلال إن خلية تابعة ل«الجهاد» أطلقت النار على دورية عسكرية قبالة خان يونس من دون وقوع إصابات، وقام الجنود بإطلاق النار على «المسلحين».

وأكد خليل الحية القيادي في حركة «حماس» أن مسيرات العودة ستبقى مستمرة، وأنها ستستأنف الشهر المقبل. وقال خلال مؤتمر بمدينة غزة، إن فلسطين لا تقبل القسمة ولا التجزئة، مؤكداً أن «صفقة القرن» كي تسقط لا بد من مغادرة مربع الانقسام. وأكد أن الخطاب الوطني الفلسطيني يتراجع من يوم إعلان «الصفقة»، مؤكداً أن مواجهتها تحتاج إلى عمل حقيقي وطني يقف أمامها.(وكالات)