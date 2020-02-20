محمد بن راشد يكرّم اليوم أوائل «صنّاع الأمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

برعاية وحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق، اليوم الخميس، حفل الدورة الثالثة من «صنّاع الأمل»، الذي سيقام في قاعة «كوكا كولا أرينا» في «سيتي ووك» بدبي؛ حيث سيكرم سموّه أوائل أصحاب العطاء في الوطن العربي الذين أسهموا في صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم؛ عبر مشاريعهم الإنسانية التطوعية، وسط توقعات بأن يتخطى عدد حضور الحفل 12 ألفاً من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تتميز دورة هذا العام التي تنظم تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بتخصيص ريع الحفل الختامي ل«صنّاع الأمل»، للعمل الخيري والإنساني؛ وذلك للمرة الأولى؛ حيث سيعود ريع الحفل إلى مشروع «مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب» الخيري في مصر، ما يرسخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي، ويوحد جهود أكبر عدد من الناس؛ لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

واستقطبت دورة هذا العام مشاركة قياسية بلغت نحو 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة؛ 15 منها عربية، تصدرتها جمهورية مصر العربية، و23 أجنبية، تقدمتها ألمانيا من حيث عدد الترشيحات التي شملت مختلف جوانب العمل الإنساني والخيري والتنموي والمجتمعي، سواء كان أصحابها ينفذونها أفراداً أو فرقاً تطوعية أو مؤسسات ومنظمات غير ربحية، بالاعتماد على مواردهم الشخصية أو على دعم محدود، عبر التبرعات المجتمعية.

وبلغت نسبة زيادة المشاركات في هذه الدورة 6% مقارنة بالدورة الماضية التي استقطبت 87 ألف ترشيح، وبنسبة 42% مقارنة بالدورة الأولى. وبرز في الدورة الحالية بلوغ نسبة مشاركة المرأة 58% من مجموعة المبادرات المرشحة.



المشروع الإنساني العربي للعام



وتدخل «صنّاع الأمل» هذا العام مرحلة جديدة في دعم العمل الإنساني؛ لتكرس ريادة دبي ودولة الإمارات في صناعة الأمل؛ عبر مشروع العام الإنساني، ضمن رؤية جديدة تنطلق بها إلى آفاق أشمل، بخلق حراك مجتمعي إزاء دعم مشاريع إنسانية ذات بعد عربي؛ بحيث تسعى إلى الإضاءة على مشروع إنساني أو خيري ذي بُعد عربي، يمس قطاعاً عريضاً من الفئات المعنية أو المستهدفة، وينطوي على نتائج بعيدة المدى، ويحشد أكبر جهد تبرع من نوعه في ترجمة حية للمسؤولية الفردية والمجتمعية والمؤسسية في دعم مبادرات إنسانية عربية مستدامة.

وقد أعلن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن المشروع الإنساني العربي الذي اختير لهذا العام، هو «مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب» الخيري.

ويعدّ المستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، المستشفى التخصصي الجديد من أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً؛ من خلال كادر طبي مؤهل وتجهيزات ومعدات طبية وجراحية تعد الأحدث في العالم؛ حيث سيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً.

وسيجري المستشفى 12 ألف عملية جراحة سنوياً، 70 في المئة منها تستهدف الأطفال، كما ستستقبل العيادات الخارجية أكثر من 80 ألف مريض سنوياً، وسيدرب أكثر من ألف طبيب وجراح مختص في أمراض القلب، عبر مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب؛ بحيث يكونون ضمن الكادر الطبي عالي التأهيل في المستشفى.

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حفل فني وترفيهي ضخم

وسوف يكون حفل «صنّاع الأمل» هذا العام هو الأضخم من نوعه؛ حيث سيشهد مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل في العالم العربي، فضلاً عن نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني في دولة الإمارات.

وتحيي الفقرات الفنية والترفيهية لحفل «صنّاع الأمل» مجموعة متميزة من أشهر نجوم العالم العربي؛ من بينهم المغنيات نوال الكويتية وبلقيس الإماراتية، ومحمد عساف الفلسطيني، ويقدمون باقة من أجمل أغانيهم وأعمالهم الفنية.

ويشهد الحفل إطلاق أوبريت «صنّاع الأمل» من ألحان وإشراف الفنان العالمي ردوان RedOne، وهي الملحمة الغنائية التي يشارك فيها 50 فناناً ونجماً عربياً ونخبة من مشاهير شبكات التواصل، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية.

ويكتسب حفل هذا العام، بصمة عالمية مميزة، بمشاركة الموسيقي ردوان RedOne بفقرة غنائية مميزة. فإلى جانب شهرته مغنياً، يعد ردوان من أشهر المؤلفين والمنتجين الموسيقيين في العالم. كما يشارك في الاحتفال بأبطال الأمل العرب المتوجين، مجموعة من نجوم الوطن العربي، من فنانين وممثلين وإعلاميين، من بينهم: طارق العلي وقصي الخولي وأحمد حلمي ومنى الشاذلي وعمرو أديب، و140 صحفياً وإعلامياً، يمثلون مختلف وسائل الإعلام العربية؛ لنقل فعاليات الحفل الذي سيُبثّ عبر عدد من القنوات العربية، وقنوات الواصل الاجتماعي، ومشاركة عدد من مشاهير التواصل من المؤثرين العرب، الذين يصل عدد متابعيهم إلى 50 مليوناً. وسوف تتخلل الحفل فقرات ترفيهية وكوميدية مميزة، وستكون هناك مفاجآت كبيرة للجمهور.