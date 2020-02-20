نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال ومقتل مرافقيه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”، وكالات

نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، أمس، من محاولة اغتيال بانفجار لغم أرضي استهدف موكبه خلال تفقده جبهة «المشجح» في مديرية «صرواح» غربي محافظة مأرب، شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري: إن اللغم انفجر في أحد الأطقم المرافقة لوزير الدفاع، ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه، وجرح آخرين، مؤكداً أن الوزير نجا من الحادثة.

وأشارت أنباء إلى أن المقدشي تعرض لإصابة بسيطة، غير أنها أكدت مقتل ستة من مرافقيه؛ بينهم قائد حراسته؛ جرّاء انفجار لغم في الخطوط الأمامية لجبهة «المشجح» في مديرية صرواح، التي تشهد مواجهات متقطعة بين الجيش الوطني والحوثي.

في الأثناء، زارت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، الألمانية دانييلا كروسلاك، نقطة الارتباط الأولى بالخامري، والتقت مع ضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والحوثيين؛ لمناقشة آلية التهدئة التي لم يلتزم بها الحوثيون منذ سريان الهدنة الأممية وسرعة نشر مراقبين أمميين، إلى جانب ضباط الارتباط للطرفين في النقاط الخمس.

وخلال الاجتماع، تطرق ممثل ضباط الارتباط للقوات المشتركة إلى استمرار وتزايد الخروق الحوثية للهدنة؛ من خلال عمليات التصعيد العسكري، إضافة إلى زراعة الألغام والعبوات الناسفة، واستهداف الأحياء السكنية في مديريات الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، إنه تم الاتفاق في الاجتماع بين ممثلي ضباط الارتباط وبحضور نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة على نقاط سبع؛ وهي: وقف الأعمال العسكرية بمديرية حيس، ووقف الاعتداءات على نقاط الرقابة، وإبقاء نقاط الرقابة في نقاط التماس مسرحاً لعمليات ضباط الارتباط فقط، واعتبار أي قصف صاروخي أو مدفعي من الطرفين انتهاكاً للهدنة من الطرف المعتدي، في حين وعند أي تسلل أو تجمعات مشبوهة من أي طرف، يمنع الضرب إلا بعد إبلاغ ضباط الارتباط في غرفة العمليات الثلاثية في سفينة الأمم المتحدة، ومراعاة الوقت حتى إيصال البلاغ إلى الأطراف خلال مدة أقصاها 15 دقيقة، وفي حالة عدم التعاون يتم التعامل مع الهدف من دون أي عذر لطرف المعتدي، ويمنع تحليق الطيران بأنواعه وإيقاف الغارات الجوية، والالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة، ودعوة بعثة الأمم المتحدة لسرعة نشر المراقبين.