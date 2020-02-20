الحكومة اللبنانية تبحث اليوم «خطة طوارئ» إنقاذية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”- وكالات

تبحث الحكومة اللبنانية التوسع فى التحقيقات المتعلقة بالأموال المهربة إلى خارج البلاد من خلال القطاع المصرفي اللبنانى عقب اندلاع الانتفاضة الشعبية فى 17 أكتوبر الماضي، والتي تدور حول شبهات بتحويل مبالغ مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات إلى بنوك في سويسرا وعدد من الدول الأجنبية بصورة غير مشروعة لحساب عدد من كبار السياسيين اللبنانيين ومن يشغلون مناصب عمومية، في وقت يعقد مجلس الوزراء جلسته الثانية في القصر الرئاسي اليوم وجدول الأعمال يضمّ 30 بنداً أبرزها يتصل بإقرار ما سُمّي في البيان ‏الوزاري «خطة الطوارئ التنفيذية» للحكومة بما ترسمه من أولويات ‏القضايا والملفات التي تعهّدت الحكومة بتنفيذها والتشاور مع وفد صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة المالية وسندات «اليوروبوند»،.

وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الوزراء حسان دياب، بحث مع النائب العام غسان عويدات، النتائج الأولية للتحقيق فى تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 أكتوبر 2019 وإمكانية التوسع فى التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج، بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا، وتوسيع الفترة الزمنية التى وقعت خلالها تلك التحويلات.

ووصل إلى بيروت، أمس، وزير خارجية ​اليونان​ نيكوس دندياس​، حيث التقي رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ووزير الخارجية ​ناصيف حتي​، وأكدت مصادر سياسية أنّ «الزيارة تمهّد لقمة ثلاثيّة لبنانيّة- يونانيّة- قبرصيّة تُعقد في نيقوسيا نهاية الشهر المقبل، للبحث في سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث على كلّ المستويات السياسيّة والاقتصاديّة، وفي مجالات ​النفط والغاز​ تحديداً».

وفيما واصل حسان دياب اجتماعاته للبحث في استحقاقات «اليورو بوند،» مع وصول فريق صندوق النقد الدولي لتقديم المشورة بهذا الخصوص، حيث ستنطلق المفاوضات اليوم مع الصندوق وستستمر أياماً وتنتهي أواخر الشهر ‏الجاري كحد أقصى كما يتوقع، لاتخاذ القرار النهائي حول سندات «اليورو بوند» من ‏جهة واعتماد خطة صندوق النقد للإنقاذ من جهة ثانية، خاصة وأن دياب يعمل على شمولية الحل كسلة متكاملة دون تجزئة، ويبدي استعداداً في المضي بالإجراءات الصعبة بدعم من كافة القوى السياسية على أن تتحول استشارة الصندوق إلى ‏برنامج ضمن خطة كاملة، لم يعد للبنان خيار سوى اعتمادها، خصوصاً ‏انّه يحتاج إلى سيولة من الخارج وصندوق النقد طريقها الإلزامي ‏الطبيعي.‏ ويعمل دياب على تحديد ‏وتعيين فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين الذين سيقودون ‏المفاوضات مع صندق النقد، وهو فريق مصغّر يُتاح له التوصل إلى ‏نتائج عملية سريعة، وسط رغبة لديه في تأجيل دفع المستحقات ضمن خطة لإعادة ‏الجدولة بداية وليس إعادة الهيكلة التي تسير في نظام مختلف ضمن ‏شروط أصعب، حيث كشفت مصادر متابعة أن الخطة تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد دفعة على ‏الحساب بقيمة 400 مليون دولار من احتياطي المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ‏ومئتي مليون دولار المستحقة التي تستحق في التاسع من الشهر المقبل‎.‎