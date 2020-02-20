متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبلت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، صباح أمس، في مكتب إكسبو 2020 دبي، عبدالله غباش مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، وفريق عمله في الجهاز، حيث تفقّدا موقع الحدث الأروع في العالم، حيث اطّلع مع فريقه على المباني والأجنحة، وقبة الوصل العملاقة، وتجول في مناطق الفرص، والتنقل، والاستدامة، وتفقّد جناح الاستدامة الذي سيكون أحد أبرز مناطق الجذب في موقع إكسبو 2020 دبي.

وبعد أن اطّلع على خطط إكسبو 2020 دبي، التي تهدف إلى ترك إرث مستدام، وتسعى لتحقيق رؤية مستقبلية تشمل البنية التحتية المحلية والاقتصاد والمجتمع والثقافة، وتؤسس لبيئة مستدامة تحفز الابتكار، مثل إنشاء المؤسسات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى تحفيز اقتصاد المنطقة وترك أثر إيجابي في العالم أجمع، قال عبدالله غباش إن «إكسبو 2020 دبي استثمار ناجح في المستقبل»، وأضاف «تؤكد أرقام المشاركات الدولية التاريخية في مسيرة إكسبو الدولي مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية فريدة وجاذبة، بما تتميز به من قيم التسامح والانفتاح على شعوب العالم وتقاليد الضيافة الأصيلة واحترام الآخر. ويؤكد هذه المعاني أيضا الشعارُ الرئيسي لإكسبو 2020 دبي: تواصل العقول وصنع المستقبل، فهو دعوة موجّهة لملايين الناس للعمل وتبادل الأفكار وتحقيق الأهداف، والاحتفاء بالإبداع البشري».

وقال غباش «يعرف العالم أن كل ما يُصنع في دبي مميز، وفريد، ومتقن، وهذا ما ينتظره العالم من إكسبو 2020 دبي، ونحن على يقين بأن رؤى قيادتنا الحكيمة تتحقق على أرض الواقع باستضافة الإمارات لهذا الحدث الاستثنائي، الذي سيعود بالنفع على البشرية في جميع المجالات».

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي «تشرّفنا بزيارة عبدالله غباش، حيث اطّلع على ما سيكون عليه إكسبو 2020 دبي، وكيف سيكون محفّزاً عالمياً لتبادل الخبرات والأفكار والمعارف بين دول العالم». وأضافت «سيكون إكسبو 2020 فرصة ثمينة لإبراز تراثنا، وقيمنا، واستثمارانا في المستقبل، وتسليط المزيد من الضوء على ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات ومقوّمات وما تتيحه من فرص».

وسيجمع إكسبو 2020 دبي بلدان العالم والشركات والمنظمات غير الحكومية والملايين من الزوار لتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار، ودعم الابتكار من أجل مستقبل أفضل. وستكون هناك استعراضات مبهرة، وعروض فنية ومهرجانات موسيقية، وفعاليات أدبية وثقافية وغير ذلك الكثير. ويضم موقع إكسبو 2020 دبي، مركز دبي للمعارض، البالغة مساحته 45 ألف متر مربع. وسيكون الموقع متصلاً مباشرة بخط مترو «مسار 2020»، وهو قريب أيضاً من مطار آل مكتوم الدولي، ويَسهُل الوصول إليه من مطار دبي الدولي، ومن مطار أبوظبي الدولي، ومن موانئ دبي، وأبوظبي، الأمر الذي سيجعل إكسبو مركزاً ومقراً للكثير من الفعاليات والأحداث المهمة خلال فترة انعقاده، وبعدها.