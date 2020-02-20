جائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد القوائم القصيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، القوائم القصيرة للدورة الرابعة عشرة، خلال اجتماعات الهيئة برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية والأمين العام للجائزة، وعضوية كل من: د. خليل الشيخ من الأردن، و د. محمد بنيس من المغرب، ود. كاظم جهاد من العراق، ويورجن بوز من ألمانيا، ود. باولا سانتيان جريم من إسبانيا، ود. أليسون ماكويدي من جامعة هارفرد، الولايات الأمريكية المتحدة، والشاعر والباحث سلطان العميمي من الإمارات.

قال الدكتور علي بن تميم: «يأتي اجتماع الهيئة العلمية للجائزة الذي يتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية لدراسة تقارير لجان التحكيم واختيار القوائم القصيرة وترشيح الفائزين بالجائزة، التي جاءت تقديراً لمكانة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره الرائد في التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان».

وأضاف: «يمثل اجتماع المرحلة الثالثة من مراحل التقييم، للخروج بالقائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة التي سيعلن عنها خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً للإعلان عن الفائزين»، وقد اطلعت الهيئة على تقارير المحكمين المفصلة للمرشحين في القوائم الطويلة، التي تضمنت الفروع الآتية: الآداب، الترجمة، التنمية وبناء الدولة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، أدب الطفل والناشئة، الفنون والدراسات النقدية، المؤلف الشاب، النشر والتقنيات الثقافية.

يذكر أنه سيجري الكشف عن مرشحي القوائم القصيرة لمختلف فروع الجائزة خلال الأسابيع المقبلة، حيث شهدت الدورة الجديدة من الجائزة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المشاركة، واستقبلت نحو 1900 عمل في جميع فروعها، كما شهدت المشاركات تنوعاً في الجنسيات المشاركة التي شملت 49 دولة، من بينها 27 دولة أجنبية، و22 دولة عربية.