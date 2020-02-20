وزير التسامح يشهد فعاليات مهرجان الوحدات المساندة للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

تواصلت بنجاح فعاليات اليوم الثامن لمهرجان الوحدات المساندة للرماية 2020، المقام حالياً في مجمع ميادين الريف في أبوظبي، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشهد الفعاليات أمس، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والشيخ مكتوم بن ناصر المعلا، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان.

وتفقد الشيخ نهيان بن مبارك برفقة اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، وعدد من كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة، ميادين الرماية واطلع على التصفيات النهائية للمسابقات، وشارك بالرماية في عدد من المسابقات المختلفة.

وبدأت الفعاليات اليومية للمهرجان بعرض لفرقة الموسيقى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، في الساحة التراثية، أعقبته بمعزوفة موسيقية تراثية نالت إعجاب الحضور الذي تفاعل معها، وعرض الخيالة المشترك من فرق القوات المسلحة والوحدات المساندة وشرطة أبوظبي، وقدمت سرية تشكيل رماية المقذوف التابعة لقوات الوحدات المساندة، عرضاً بمدفعين بريطانيي الصنع، يعود تاريخهما إلى الحرب العالمية الثانية، وقد دخلا الخدمة لدى القوات المسلحة في بدايات سبعينيات القرن الماضي.

وتضمن العرض فقرة تفاعلية حظيت بحماسة كبيرة من جانب أفراد الجمهور وكانت عبارة عن سباق سرعة بين الأطفال والكلاب البوليسية، إذ تنافس أحد الكلاب البوليسية مع أربعة أطفال على الوصول للهدف والرجوع مرة أخرى، وسط حالة من الفرحة والسعادة للزوار.

وشهدت منافسات مسابقة التارجت سبرنت تحديات قوية من المشاركين للتأهل للنهائيات، حيث انتهت أمس جميع التصفيات المؤهلة للفائزين، والتي شارك فيها 150 متسابقاً وتأهل منهم 20 للنهائي وسيتم تكريمهم في ختام المهرجان.

وتعتمد لعبة تارجت سبرنت وهي لعبة جديدة دخلت حديثاً للأولمبياد على مستوى العالم، على إصابة الهدف والتوقيت من خلال الجري 1200 متر، مقسمة على 400 متر في كل جولة يتخللها رمي لمرتين في كل مرة 5 أهداف لمسافة 10 أمتار عبر بندقية هوائية عيار 4.5 ملم، ويعتبر توقيت انتهاء الجري والرمي هو مقياس الفوز، حيث يفوز من يكون الأسرع والأقل وقتاً في الجري، وتم تسجيل معدل 9 دقائق كأقل معدل.

بندقية الشوزن

ويشهد ميدان رماية بندقية الشوزن الترفيهي، إقبالا كبيرا من الزوار للمشاركة في الرماية والتي خصصتها اللجنة لجميع زوار المهرجان لمن يرغب في المشاركة في الرماية، وسط حماس وتشجيع الجمهور.

وقال المقدم متقاعد علي عبدالله المازمي، نائب رئيس لجنة الرماية الأولمبية، إنه بلغ عدد المشاركين في الرماية منذ انطلاق المهرجان الأربعاء الماضي 1700 مشارك، بمعدل استخدام 9500 طلقة، مشيرا إلى أن الرماية من خلال الميدان الترفيهي لا تتطلب أي شروط ومتاحة للرجال والنساء والأولاد والبنات لمن هم فوق 12 عاماً.

المسرح الكبير

ويلعب المسرح دوراً بارزاً في جذب زوار مهرجان الوحدات المساندة للرماية في دوراته المختلفة، ويواصل التألق في الدورة الثامنة بعروض براقة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، خصوصاً في ظل الحرص على ربط الماضي العريق بالحاضر بفقرات تراثية وفنية وشعرية متنوعة وجذابة.

وقال العقيد متقاعد علي مبارك مدير المسرح: إن مهرجان الوحدات المساندة يتيح المجال فقط لمشاهير الشعراء والفنانين، لكنه يوفر فرصة جيدة للشعراء المبتدئين للاحتكاك بالجمهور والحصول على خبرة التواصل المباشر معهم، ونحرص على التنوع في الفقرات سواء من خلال الفعاليات اليومية، أو العروض التراثية، وتجري وسط أجواء حماسية رائعة.

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المصنع الوطني

يشارك المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة Hoods Footwear Professional في فعاليات المهرجان، لعرض منتجاته من الأحذية العسكرية والمدنية، التي تلقى رواجاً كبيراً بين زوار المعرض، والمهتمين بالأنواع التي تصلح للصحراء والسير في المناطق الوعرة، نظراً لجودة هذه الأحذية من حيث التصاميم والخامات.

شرطة أبوظبي

وعرض قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، أسلحة الشرطة القديمة في المهرجان.

خليفة الإنسانية

تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في المهرجان بعد النجاح الكبير التي حققته المؤسسة من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في مهرجان الشيخ زايد وقدمت الدعم لحوالي 100 أسرة مواطنة خلال فترة المهرجان.