دبي تحتفي باليوم الوطني للكويت بباقة من الفعاليات والعروض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، الذي يوافق 25 فبراير من كل عام، مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي تضفي أجواء مبهجة، وتسهم في تقديم تجارب للزوّار من الكويت، لقضاء أوقات رائعة في المدينة، وكذلك اكتشاف تجارب جديدة ضمن خيارات متنوعة.

وبإمكان العائلات وزوّار دبي حضور مجموعة من الفعاليات المميّزة، مثل حفل فرقة ميامي الكويتية، وعروض الألعاب النارية، وكذلك الفرق الشعبية والتراثية، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي تحتضنها مراكز التسوق والمعالم السياحية. كما تقدم المنشآت الفندقية باقات وعروضاً ترويجية خاصة بهذه المناسبة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نبارك للأشقاء في الكويت قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لهم كل التقدم والازدهار. وتأتي احتفالاتنا لنشاركهم أفراحهم، وكذلك تأكيد عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت. وإنه لطالما كانت دبي الوجهة المفضلة للأشقاء الكويتيين، وأنهم سوف يقضون خلال هذه الفترة أجمل الأوقات في ظل الفعاليات التي تقام في المدينة، وكذلك التجارب المتنوعة التي تتيح لهم الكثير من الخيارات، بالإضافة إلى العروض المميزة من المنشآت الفندقية التي تقدم لهم المزيد من المزايا والتسهيلات. كما أنه بإمكان العائلات الاستمتاع أكثر وتمديد فترة إقامتهم في المدينة مع انطلاق فعاليات مهرجان دبي للمأكولات يوم 26 فبراير.

تقدّم فرقة ميامي الكويتية عرضاً غنائياً على المسرح الرئيسي في القرية العالمية مساء غد. ويطلق «دبي فستيفال سيتي مول» عرض الألعاب النارية مساء الثلاثاء المقبل، كما يمكن لزوار المول أن يستمتعوا بعرض «تخيّل». فيما يحظى الأشقاء الكويتيون بفرصة الحصول على خصومات ضمن العروض الترويجية التي تقام في الفترة بين 25 فبراير و25 مارس.

ويستمتع زوار «النخيل مول»، «ابن بطوطة مول»، «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «دبي فستيفال سيتي مول» يوم 25 فبراير بمشاهدة عروض الفرق الشعبية مثل «العيّالة»، و«الحربيّة». كما يتزين برج خليفة في السابعة من مساء 25 فبراير بإضاءة لافتة لعلم الكويت. ويستقبل برواز دبي زوّاره بأجواء الاحتفالات الكويتية، إلى جانب مشاهدة الإضاءة للعلم الكويتي على المبنى.

وتتيح الحدائق العامة التابعة لبلدية دبي، وهي زعبيل، الخور، الممزر، الصفا، مشرف الدخول المجاني للكويتيين يوم 25 فبراير. وأعدّت «دبي باركس آند ريزورتس» لزوارها الكويتيين عرضاً ترويجياً، فعند شراء تذكرة اليوم الواحد يمكن الدخول إلى 3 منتزهات، كما يمكن الحصول على 4 تذاكر بسعر 3. كما يقدم عرض لابيرل من دراجون حتى 29 فبراير الجاري ترقية مجانية عند شراء كل تذكرة.