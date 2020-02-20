الإمارات واليونان تبحثان تحقيق شراكة استراتيجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أثينا، مع وفد يضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين اليونانيين، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات، واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين.

ونقل الدكتور سلطان الجابر في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس وزراء اليونان، وتمنيات سموهم لليونان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل ميتسوتاكيس تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار.

وبهذه المناسبة قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن الزيارة تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان، وتطوير مجالات التعاون، واستكشاف فرص وآفاق أرحب لتوثيق وتوسعة نطاق هذا التعاون، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين، وشعبيهما في التنمية، والتقدم.

وأكد تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع اليونان، وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمخرجات زيارة كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى دولة الإمارات في 4 فبراير الجاري، والتي تم خلالها الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للمضي قدماً للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليوناني بأن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تضع الأسس لعلاقة اقتصادية متبادلة المنفعة.

وعقد الدكتور سلطان الجابر عدداً من الاجتماعات الثنائية مع وزراء في الحكومة اليونانية، بمن فيهم نيكوس بانا جيوتوبولوس وزير الدفاع، وكوستيس خاتزايداكس وزير البيئة والطاقة، وسبيريذون آذونيس وزير التنمية والاستثمارات.

وتخلل الزيارة عقد ورش عمل فنية لممثلي البلدين. (وام)