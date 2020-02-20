شـرطـة دبـي تعيـد مجوهـرات مسروقـة بـ 20 مليـونـاً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إعادة مجوهرات ألماسية وساعات وأطقم ذهب ثمينة بقيمة سوقية تقدر بنحو 20 مليون درهم إلى مستثمر وصاحب عقارات (أوروبي) بعد سرقتها عن طريق عصابة احترفت سرقة المنازل، وذلك بعد تقديم المستثمر البلاغ في غضون 48 ساعة، كما ألقت القبض على كافة أفراد العصابة الذين اختبأوا في أماكن مختلفة استعداداً للهرب بالمجوهرات خارج الدولة.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بسرعة إنجاز عناصر الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أداء مهامهم وإلقاء القبض على منفذي الجريمة في أقل من 48 ساعة من تلقي البلاغ واستعادة المجوهرات المسروقة.

وكشف العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن الإهمال يقف خلف وقوع هذه الجريمة، نظراً لأن المجني عليه لم يؤمن مسكنه ضد السرقات، مشيراً إلى أنه على الرغم من حملات التوعية المباشرة وغير المباشرة عن كيفية تأمين الأشياء الثمينة، وعن الاحتياطات الواجب اتخاذها إلا أن البعض ما زال يتجاهل ذلك ما يعرضهم ومقتنياتهم للخطر.

وأضاف أن العصابة مكونة من 5 أفراد يحملون الجنسية الآسيوية وهي تضم أربعة رجال وامرأة دخلوا الدولة بتأشيرات زيارة بغرض السرقة.

من جانبه، قال العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري إن المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة احترفت سرقة الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية، لافتاً إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي شرطة دبي بلاغاً يفيد بوقوع حادث سرقة فيلا في منطقة تلال الإمارات، وبالانتقال إلى نفس المكان أفادنا المبلغ الأوروبي الجنسية بأنه في حوالي الساعة التاسعة صباحاً لاحظت زوجته خزانة المال مفتوحة وفوجئت باختفاء جميع المجوهرات وأطقم الذهب والساعات الثمينة وتم تقديم البلاغ عن طريق مركز القيادة والسيطرة وعليه تم اتخاذ لما يلزم.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ والوقوف على ملابساته شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل من ضباط وأفراد البحث والتحري لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة، وجرى تكليفهم بسرعة القبض على الجناة وإرجاع المسروقات، قبل أن يتمكنوا من التصرف فيها بالبيع أو تهريبها إلى خارج الدولة، وبموجبه تم وضع خطة بحث بشكل سريع، وتمكنا من تحديد مشتبه فيه يدعى (ج.ن.ي) وهو من أرباب السوابق في سرقات الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية.

ولفت إلى أنه أثناء البحث الميداني تم تحديد مكان المشتبه فيه والتوصل إلى أحد مرافقيه في جرائم سرقة المنازل ويدعى (ج.ف) آسيوي الجنسية إذ امتهنا نفس الطريقة في السرقة، موضحاً أنهما تواصلا مع شخصين من الجنسية الآسيوية ليشتريا منهما المجوهرات والساعات والذهب، وبجمع الاستدلالات تبين أنهما من تجار شراء الأموال المسروقة، وتواصل الجناة مع امرأة تدعى (ه.ز) آسيوية الجنسية دخلت الدولة للاشتراك في عملية السرقة من خلال مهمة تمرير المسروقات إلى خارج الدولة، مشيراً إلى أن فريق المباحث الجنائية وضع خطة محكمة لاستعادة المسروقات فألقي القبض على الجناة مع المجوهرات قبل مغادرتهم الدولة.