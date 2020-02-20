الرقباني يدشن مشروع 120 مبرداً لحفظ الطعام والمياه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

دشن سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أمس، مشروع مبردات حفظ الطعام والمياه والعصائر في أحد المساجد بضاحية مضب بالفجيرة ويضم 120 مبرداً تم توزيعها على مستوى إمارة الفجيرة، حيث جاء إطلاق المشروع ضمن مبادرات عام الاستعداد للخمسين وتوسعة لمشروع حفظ النعمة.

حضر تدشين المبادرة محمد علي الملا نائب رئيس مجلس الإدارة ويوسف راشد المرشودي مدير الجمعية بالوكالة وخالد محمد سعيد الضنحاني مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الفجيرة والمهندسة فاطمة الشراري مدير إدارة الخدمات والبيئة في بلدية الفجيرة.

وقال الرقباني إن الجمعية بدأت تنفيذ مشروع حفظ النعمة عام 2004 بمبادرة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادف إلى جمع الطعام الزائد في الأعراس والمناسبات وتوزيعه على الفقراء بعد إعادة تغليفه، مشيراً إلى أن مبادرة المبردات تعد إضافة قيمة لخدمات مشروع حفظ النعمة، حيث تم تجهيز 60 موقعاً قابلة للزيادة في معظم مساجد إمارة الفجيرة ودبا في الأحياء والتجمعات السكانية، يضم كل موقع براد مياه وثلاجة مجهزة لاستقبال الطعام والمياه والعصائر ملصق عليها تعليمات الاشتراطات الصحية، بإجمالي (120) ثلاجة لحفظ الطعام وبراداً للمياه.

وأضاف أن الجمعية اختارت المواقع بحيث تكون ملاصقة لأسوار المساجد على الشارع من الخارج، وسيستفيد من المشروع الجميع بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم، حيث يهدف إلى نشر ثقافة حفظ الطعام الزائد في البيوت، وتثقيف أجيال الشباب، وتوعية الناس وتشجيعهم للمحافظة على الطعام الزائد عن الحاجة وتقديمه إلى المحتاجين عبر حفظه في ثلاجات حفظ النعمة.

من ناحيته، أوضح يوسف راشد المرشودي مدير الجمعية بالوكالة أن مشروع المبردات يعد إضافة نوعية لمشروع حفظ النعمة الذي أطلقته الجمعية عام 2004 كأول مؤسسة تعمل في هذا المشروع على مستوى الدولة الهادف للاستفادة من الطعام الفائض وإعادة تغليفه وتوزيعه على المحتاجين والفقراء.