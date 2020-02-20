شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الثور الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل النظام العربي مستفيد من الأوضاع الإقليمية والعالمية، حتى نتفهم اقتناعه بعدم السعي إلى تغييرها؟ المصيبة هي أن يكون مجروراً إلى قبولها، مدفوعاً إلى تبنيها في الكواليس والتظاهر برفضها على المسرح، فلا يستطيع مصارحة الشعوب، إذ لا تسمح له كبرياؤه التي هي أشهر من جمرة ذاوية تحت الرماد في كهف سحيق. المهم هو أن الشعوب لم تعاملها طبائع الاستبداد يوماً، لا قدّر الله، كما لو كانت قطعة أثاث مهملة.

هذه السيرة العطرة سيختنق العرب ببخار كبريتها. الأرض العربية غدت ملكاً مشاعاً لأيّ قوة هبّت ودبّت. صارت السيادة الترابية تقضم، تُنهش، تمزق، سرقة وسطواً، سلباً ونهباً، استيلاء أو إهداء. هنا، يجب أن يعلم كل من يعين السارق على سطوه، ولو بغضّ النظر والسكوت، أنه بتغاضيه قد أباح له أن يستلذ ما هو مقترف، فلم تعد أمامه ممنوعات ومحظورات. هكذا، لقد بات ما يملكه الطرف الذي سكت عنه، حقاً من حقوقه.

الغريب هو أن هذا الصنف من التفكير السياسي لا يطبّق هذا المنطق المختل على نفسه. أردوغان لم يُقلّب قوله على وجوهه: «إذا لم تنسحب القوات السورية من منطقة إدلب، فإن تركيا ستتعامل معها قبل نهاية فبراير». وأضاف: «النوم في سلام حرام علينا حتى تخليص سوريا». كأنك تسمع شيئاً من الموشحات أو القدود الحلبية:«النوم في سلام حرام». تظل الأذن تنتظر:«يا رشيق القوام، أمان أمان يا لللّي». على هذا النهج يستقيم التحليل الجيوسياسي الجيوستراتيجي: دمشق غزت إدلب واحتلتها، وعلى الدولة العثمانية وفصائلها «داعش»،«النصرة» وسائر العصابات المأجورة، أن تنتشل إدلب وحلب من براثن الاستعمار السوري.

الرجل يفكر بمنطق واحد لم يتغير منذ ضم لواء الإسكندرون، قائلاً: لماذا يجب أن تعود إدلب إلى السيادة الترابية السورية؟ المأساة هي أن تضع نفسك في مكانه وتقول: ما استولت عليه «إسرائيل»بحرب 67، صار العرب أنفسهم لا يريدون استعادته، بل بات حلمهم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. غداً، لا تستبعد أن يطالبوا جميعاً بدولة عاصمتها أبوديس و«إسرائيل» تتمنّع، بينما واشنطن تلوّح لهم بعاصمة عائمة على زوارق مطاطية في البحر المتوسط.

لزوم ما يلزم: النتيجة الثوريّة: الثور الأبيض انتهى. الثور الأسود اقتنع بأن أكل الثيران هو القانون الطبيعي.

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