شرطة أبوظبي تلقي القبض على أم عذََّبت طفلتها

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ألقت شرطة أبوظبي القبض على أم عذبت طفلتها بعد انتشار مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الحادثة قوبلت باستنكار واسع من المجتمع الإماراتي المتسامح الذي ينبذ العنف بجميع أشكاله.

وأكدت عدم التهاون مع كل من يلحق الأذى بالأطفال وتتخذ كل ما يلزم وفق إجراءات القانون.

وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنت قوانين وتشريعات خاصة بالطفل «قانون_وديمة» رقم 3 لسنة 2016 الذي يضمن حقوق الطفل من لحظة ميلاده حتى بلوغه.

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