"فيسبوك" تطور طريقة جديدة لرؤية المنشورات عبر منصتها

دبي - بواسطة محمد فارس © موقع فيسبوك- أرشيفية فيسبوك

كتب - عاصم الأنصاري:

نشرت الباحثة التقنية جين وونج عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورًا تكشف بدء شركة فيسبوك اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين رؤية المنشورات حسب الرغبة.

ووفق ما ذكر موقع "TechCrunch"، فإن الميزة الجديدة تقسم صفحة "آخر الأخبار" إلى ثلاثة تبويبات مختلفة، حيث يعرض التبويب الأول المنشورات التي يهتم بها المستخدم، في حين يعرض الثاني آخر المنشورات، أما الأخير فهو يعرض المنشورات التي شاهدها المستخدم.

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وفي حال إطلاقها رسميًا للمستخدمين، ستعمل الميزة الجديدة على رؤية المنشورات حسب التوقيت، والتخلص من رؤية المنشورات القديمة التي شوهدت.

جدير بالذكر أن "فيسبوك" عملت على عرض منشورات مستخدميها حسب خوارزمية تصنفها حسب التفاعل والأهمية، بالإضافة إلى المنشورات الممولة.

وأكدت "فيسبوك" اختبار الميزة داخليًا، كما تعمل على اختبارها خارجية بنسخة تجريبية، وأشارت إلى أن الخاصية الجديدة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المنشورات الأحدث، والمنشورات المشاهدة. © متوفر بواسطة مصراوي Facebook NewsFeed