شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلب 500 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية لسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، تقديم خطة منقحة لمجلس الأمن الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتمويل تقديم مساعدات إنسانية لسكان مناطق شمال غربى سوريا، وقال المسؤول الأممى فى اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء "تتواصل العمليات الإنسانية، لكن حجم المساعدات الحالى لا يكفى .. لقد أبلغت مجلس الأمن الدولى بضرورة توفير 36 مليون دولار لمساعدة النازحين للأشهر الستة المقبلة، لكن من الواضح الآن أن هذا المبلغ ليس كافيا .. فى الأيام القليلة المقبلة، سنقدم خطة منقحة بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل المساعدات لـ 1.1 مليون نسمة".

وذكر لوكوك، أنه تجرى "دراسة جميع إمكانيات توسيع المساعدات الإنسانية فى شمال غرب سوريا".

وأضاف المسئول الأممى بالقول، نناقش مع تركيا إمكانية فتح المعابر الحدودية على الحدود خلال سبعة أيام فى الأسبوع، مشيرا إلى أنه تم "التوجه إلى الحكومة السورية للحصول على إذن لتقييم الوضع فى المناطق الخاضعة للجيش السوري"، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، إنه يجب العمل مع الحلفاء لعزل نظام الأسد سياسيا واقتصاديا، مضيفة أن واشنطن تدعم تركيا في مواجهة تصعيد النظام في إدلب.

Advertisements

وأضافت خلال كلمتها بمجلس الأمن بنويورك، أن النظام وإيران وروسيا يقوضون الحل السياسى للأزمة السورية، وإيران وروسيا يتحدون القرارات الأممية فى سوريا،

وتابعت أن المواجهات التركية الروسية في سوريا تسببت في نزوح الآلاف، من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​، أننا ننسق مع تركيا والنظام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين، مضيفا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 70% بسبب موجات النزوح من إدلب وحلب، والغارات الجوية استهدفت مخيمات للاجئين في إدلب

وأضاف خلال كلمته، أن فرار أكثر من 160 الف سوري خلال الشهر الجاري بسبب الأعمال القتالية، ومقتل أكثر من 100 مدني منذ بداية الشهر الجاري غالبيتهم من الأطفال.