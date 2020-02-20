نتنياهو يوجه بتعزيز التعاون مع دول الجوار لمواجهة "كورونا"

زين خليل/ الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بتنفيذ إجراءات لتعزيز التنسيق مع دول الجوار والسلطة الفلسطينية بهدف الحيلولة دون دخول فيروس كورونا إلى إسرائيل.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها نتنياهو، لمستشفى "شيبا" في منطقة تل هشومير بتل أبيب (وسط)، للوقوف على التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيروس، بحسب ما أوردته القناة السابعة الإسرائيلية.

ومؤخرا جرى تجهيز مركز للحجر الصحي بمستشفى "شيبا" تحسبا لظهور حالات مصابة بالفيروس في إسرائيل.

وقال نتنياهو: "قمت الآن بجولة في منشأة الحجر هذه، هي رائعة للغاية، ويتم فيها استخدام تقنيات وأساليب متطورة لتحقيق أقصى قدر من العزل".

وتابع "بالطبع نأمل ألا يصاب أي من الإسرائيليين الذين تم إطلاق سراحهم من السفينة الموبوءة".

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وقال نتنياهو إن "الانتقادات بشأن اتخاذ تدابير مشددة تبقى أفضل من اتهام الحكومة بالتقاعس بهذا الشأن".

وحسب المصدر ذاته، "وجه نتنياهو بتعزيز إجراءات التنسيق والتحكم مع الدول المجاورة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية للحيلولة دون دخول الفيروس إلى إسرائيل"، دون مزيد من التوضيح حول طبيعة تلك الإجراءات.

كما وجه نتنياهو بتعويض المؤسسات التجارية التي تضررت جراء فيروس كورونا بما في ذلك شركة الطيران "العال".

وبعد خطوة مماثلة اتخذتها مع الصين، حظرت إسرائيل دخول المسافرين من تايلاند وهونغ كونع وماكو وسنغافورة إلى أراضيها.

ومن المقرر أن يصل مساء الخميس، إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، 12 إسرائيليا كانوا في الحجر الصحي على متن سفينة "أميرة الماس" السياحية قبالة سواحل اليابان، للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، حسب القناة (13) الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.