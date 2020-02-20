"المدافع البحري".. مناورات سعودية أمريكية بمياه الخليج العربي

الخليج 365 / إسطنبول

أعلنت السعودية عن مناورات عسكرية بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة في مياه الخليج العربي.

وقالت وكالة الأنباء السعوية (واس): "ستنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط (المدافع البحري)".

وتستضيف القوات البحرية الملكية السعودية، نظيرتها الأمريكية في قاعدة الملك عبد العزيز بالأسطول الشرقي.

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وحسب ذات المصدر: "تأتي مناورات (المدافع البحري) امتدادا لسلسلة من التدريبات السابقة المشتركة بين البلدين".

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، ويتضمن عددا من المناورات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.