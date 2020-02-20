تونس.. "النهضة" تقرر المشاركة في حكومة الفخفاخ

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قررت حركة "النهضة" التونسية، الأربعاء، المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، والتصويت لها في البرلمان.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للحركة، اطلعت عليه الخليج 365.

Advertisements

وقالت النهضة إنه "رغم التحفظات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، فإننا نسجل بعض التطور الإيجابي الحاصل في مسار المفاوضات، ونثمن ما عبر عنه رئيس الحكومة المكلف من استعداد للانفتاح على قوى سياسية أخرى، لتوسيع وتمتين الحزام السياسي".



وفسرت النهضة موافقتها على حكومة الفخفاخ بـ"التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد النجاعة والتوازن".



كما فسرت النهضة موافقتها بتقديرها "للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة، ولا سيما من جهة مخاطر الحرب في الشقيقة ليبيا، والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.