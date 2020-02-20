البنتاغون يدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري

واشنطن/ قاسم إلري/ الخليج 365

دعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، المجتمع الدولي لممارسة الضغط على النظام السوري لإيقاف هجماته على محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، الأربعاء، في تصريح صحفي، بواشنطن.

وقال هوفمان، "نرى مواصلة الأسد لهجماته ضد شعبه، وندعو المجتمع الدولي لممارسة الضغط على نظام الأسد لإيقاف هجماته على إدلب".

وأضاف أن الروس والأتراك يقتربون من نزاع عسكري في سوريا.

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وأعرب المتحدث العسكري الأمريكي، عن أمله في أن تتمكن روسيا وتركيا من تجنب وقوع هذا النزاع.

وفي السياق، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، إن "روسيا ضالعة في العمليات العسكرية"، التي تشنها قوات النظام في إدلب.

وأعرب بيدرسون، عن اعتقاده أن "بإمكان روسيا وتركيا، العمل على وقف التصعيد، بل يجب عليهما القيام بذلك".

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تُحظر فيها الأعمال العدائية.

لكن، منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق، وتفاهمًا لتثبيته بدأ تنفيذه في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.