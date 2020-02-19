شكرا لقرائتكم خبر عن شاشة قابلة للسحب.. صور مسربة تكشف مواصفات هاتف TCL الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعكف شركة TCL على تصميم نموذج أولي لهاتف يحتوي على شاشة قابلة للانزلاق، وستكشف الشركة، التي صنعت أيضاً هواتف ذات مفهوم قابل للطي، عن تصميمها الجديد كبديل للهواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip و Motorola Razr.

ونشر موقع CNET، صور مسربة تظهر على ما يبدو تصميم الهاتف وكأنه هاتف قياسي، ثم يتم تحويله إلى جهاز لوحي بعد سحب الشاشة. إنه تصميم جديد تخطط TCL للتباهي به في مؤتمر Mobile World Congress هذا الشهر.

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ويستخدم تصميم هاتف TCL الجديد شاشة واحدة متصلة، مع شاشات منحنية على الجانبين. بين مركز الهاتف والكاميرا المزدوجة المواجهة للجهة الأمامية على طول الجانب الأيمن، هناك انكسار في الهيكل، حيث يمكن للمستخدم سحب الشاشة إلى الخارج. ومن الخلف، سيكون للجزء الممتد دعامة لدعم الشاشة.

ومن غير المعروف، بحسب ما ورد في موقع “سي نت” الإلكتروني، ما هي إيجابيات وسلبيات التصميم الجديد، أو ما هي المواد المستخدمة في تصنيع غطاء الشاشة.