«النقل» تدعو أصحاب 152 قطعة أرضية بمخطط «ولي العهد 4» للمراجعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة أصحاب 152 قطعة، تقع ضمن مشروع طريق “الشميسي – الكر” في مرحلته الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة.
وقال فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة، في رسالة لأصحاب تلك القطع “يهيب فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة بالمواطنين مالكي القطع الأرضية والتي تتعارض مع تنفيذ مشروع طريق الشميسي- الكر، المرحلة الثانية، بمراجعة مقر إدارة الطرق بالعاصمة المقدسة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع”.
يذكر أن إجمالي القطع والعقارات التي تتعارض مع تنفيذ مشروع استكمال ازدواج طريق الشميسي الكر المرحلة الثانية بمنطقة مكة المكرمة- مخطط ولي العهد رقم 4 “، 152 قطعة أرضية.
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