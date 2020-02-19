مباحثات إماراتية كورية جنوبية

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أبوظبي: التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية الأربعاء إم جونغ سيوك وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية.

وبحث المسؤولان بحسب بيان رسمي "العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما الصديقين".

كما بحثا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الشيخ محمد على أن "التعاون الإماراتي - الكوري في مجال انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمثل نموذجًا متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين".

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أعلنت الإثنين إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من المحطة.