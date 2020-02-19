يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
أبوظبي: التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية الأربعاء إم جونغ سيوك وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية.
وبحث المسؤولان بحسب بيان رسمي "العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وحرص قيادتي البلدين المشترك على دعم هذه العلاقات وتطويرها لخير البلدين وشعبيهما الصديقين".
كما بحثا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وشدد الشيخ محمد على أن "التعاون الإماراتي - الكوري في مجال انتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية، يمثل نموذجًا متميزاً للتعاون التنموي بين البلدين الصديقين".
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات أعلنت الإثنين إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من المحطة.
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات إماراتية كورية جنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.