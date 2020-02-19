ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس إريتريا

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الرياض: اجتمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض اليوم، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

حضر الاجتماع، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد - الوزير المرافق -، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة إريتريا صقر القرشي.

كما حضر من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.