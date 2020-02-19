"إنستجرام" يختبر ميزة جديدة: التصفح حسب الأحدث

دبي - بواسطة محمد فارس © إنستجرام إنستجرام كتب - عاصم الأنصاري: كشفت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، عن اختبار "إنستجرام" ميزة جديدة، تتيح عرض المنشورات الأحدث أولاً. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية تصفح المنشورات مرتبة حسب زمن نشرها لمن يرغب بذلك، حيث أن "إنستجرام" لن يجعلها الطريقة الافتراضية لجميع مستخدميه. ويمكن للمستخدمين عرض المنشورات الأحدث مرتبة، عن طريق الضغط على أيقونة "Latest Posts".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.