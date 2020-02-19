شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى محيط مدينة جبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد التليفزيون السورى الرسمي، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ "أهداف معادية" فى محيط مدينة جبلة القريبة من قاعدة "حميميم" الجوية للقوات الروسية غربى البلاد، ولم يشير التليفزيون السورى إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الأربعاء.

كما لم يصدر أى بيان بهذا الصدد عن المركز الروسى للمصالحة فى روسيا، الذى يتخذ من قاعدة "حميميم" مقرا له.

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وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت، إنه يجب العمل مع الحلفاء لعزل نظام الأسد سياسيا واقتصاديا، مضيفة أن واشنطن تدعم تركيا في مواجهة تصعيد النظام في إدلب.

وأضافت خلال كلمتها بمجلس الأمن بنويورك، أن النظام وإيران وروسيا يقوضون الحل السياسى للأزمة السورية، وإيران وروسيا يتحدون القرارات الأممية فى سوريا،وتابعت أن المواجهات التركية الروسية في سوريا تسببت في نزوح الآلاف، من جانبه قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​، أننا ننسق مع تركيا والنظام لإيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين، مضيفا أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بأكثر من 70% بسبب موجات النزوح من إدلب وحلب، والغارات الجوية استهدفت مخيمات للاجئين في إدلب

وأضاف خلال كلمته، أن فرار أكثر من 160 الف سوري خلال الشهر الجاري بسبب الأعمال القتالية، ومقتل أكثر من 100 مدني منذ بداية الشهر الجاري غالبيتهم من الأطفال.